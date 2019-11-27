Москва, , 13:09 — REGNUM Итоговый объем размещения дебютного выпуска рублевых облигаций АО холдинговой компании «Новотранс» на Московской бирже установлен в размере 6 миллиардов рублей при ранее запланированных 5 млрд. руб. Спрос на бумаги эмитента в 1,6 раза превысил предложение. В ходе букбилдинга 26 ноября в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех групп рыночных инвесторов. Финальный ориентир ставки первого купона составил 8,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 9,04% годовых, сообщается на официальном сайте компании.

Срок обращения ценных бумаг — 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 12,5% от номинала будут погашены в даты выплат 13−20-го купонов (купоны квартальные). Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 4 декабря.

По оценке организаторов размещения (АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets и банк «Открытие»), дебютный выпуск ценных бумаг «Новотранса» показал хороший результат, и в дальнейшем компания будет успешно работать на фондовом рынке.

«Для нас большая честь и ответственность выпускать на рынок облигации новых эмитентов. Открытость и понятность бизнес-модели заемщика, качественное позиционирование и объемная работа с инвесторами — залог успешного размещения. Организаторы собрали значительный спрос от различных категорий инвесторов. Премия, которую эмитент предоставил за дебют на рынке, позволит хорошо заработать», — сообщил руководитель департамента рынков долгового капитала BCS Global Markets Алексей Куприянов.

«Это дебютная сделка холдинговой компании «Новотранс» на облигационном рынке. В августе компания получила рейтинг кредитоспособности ruA «Эксперт РА» со стабильным прогнозом. Мы довольны результатами дебютного размещения: в ходе букбилдинга объем спроса достигал более 8 млрд рублей, это отличный задел для будущих размещений на облигационном рынке», — подчеркнул директор отдела долгового капитала «Альфа-Банка» Дэвид Мэтлок.

Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило дебютным облигациям АО ХК «Новотранс» серии 001P-01 кредитный рейтинг на уровне «ruA (EXP)», а рейтинг кредитоспособности оценило на уровне «ruA», прогноз рейтинга — стабильный.

По оценкам большинства экспертов, повышенный интерес инвесторов к дебютному выпуску облигаций АО ХК «Новотранс» связан с невысоким долгом компании (Долг/EBITDA — 1,2х) и планами направить средства от размещения облигаций на выкуп парка лизинговых вагонов, что позволит эффективно рефинансировать долг компании.

Удовлетворены результатами размещения и в самом «Новотрансе». «Изначально инвесторы были ориентированы на объем размещения 5 миллиардов рублей. В ходе сбора заявок спрос существенно превысил ожидание. Мы приняли решение сделать отсечение от собранного объема до 6 миллиардов. Финальная ставка при этом снижена до 8,75. Мы благодарим за поддержку и высокий профессионализм BCS Global Markets, «Альфа-Банк» и банк «ФК Открытие», которые организовали успешное размещение и позволили нам привлечь средства на привлекательных условиях», — рассказала председатель совета директоров АО ХК «Новотранс» Алина Гончарова.

Ранее в ходе транспортной недели генеральный директор «Новотранса» Константин Гончаров сообщал, что компания развивает три крупных инвестиционных проекта, которые позволят оператору существенно нарастить оборот и расширить спектр услуг для клиентов. В частности, строительство Лугапорта позволит перенаправить в РФ транспортные потоки из стран Балтии на сумму более 17 миллиардов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: 17,5 млрд в год: «Новотранс» развернет экспортные потоки из Прибалтики в РФ