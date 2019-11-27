Москва, , 13:02 — REGNUM Решение компании Apple отображать Крым и Севастополь частью РФ в приложениях «Карты» и «Погода» говорит о том, что компания хочет сохранить свои позиции на рынке РФ. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

Представитель Apple в РФ заявила об устранении неточностей в отображении Республики Крым и города Севастополя как территории РФ в приложениях на своих устройствах.

«Можно лишь приветствовать решение Apple привести в соответствии состояние своих картографических сервисов требованиям законодательства РФ», — заявил Левин.

Он отметил, что компания приняла это решение без применения административных процедур, а в режиме открытого диалога, что примечательно.

«Этим шагом компания продемонстрировала желание сохранить и развивать свои позиции на российском рынке», — отметил Левин.

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