Москва, , 13:00 — REGNUM Цены на нефть 27 ноября консолидируются вблизи максимумов за предыдущие восемь недель и не думают отступать. Хотя увеличение запасов от Американского института нефти выше прогнозов могло бы заставить рынок умерить свои ожидания в отношении аналогичного отчета от минэнерго США, который выйдет сегодня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Но нет, участники рынка продолжают рассчитывать на то, что спустя четыре недели роста коммерческие запасы сырой нефти сократятся на 939 тыс. баррелей поскольку период технических работ на НПЗ подходит к концу, что формирует дополнительный спрос на энергоносители.

Отсутствие коррекции также объясняется сохранением высокой склонности к риску на мировых рынках в ожидании заключения «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем.

В свете предстоящего саммита ОПЕК+ и утверждения цены размещения акций Saudi Aramco тяжело себе представить, что власти Саудовской Аравии допустят снижение цен. Если еще неделю назад котировки марки Brent опускались ниже $61/баррелей. 27 и 28 ноября велики шансы того, что нефть достигнет психологической отметки в $65.

28 ноября в США празднуется День Благодарения и есть высокая вероятность, что в ближайшие часы в «торговой войне» между США и Китаем наступает долгожданное «перемирие», приуроченное к этому дню. На этом намекает сам Дональд Трамп, который в Twitter отметил, что остаются «последние штрихи» для заключения сделки.

Это подтверждают и различные СМИ — по всей видимости остается лишь неурегулированным вопрос о масштабах снижения уже ранее введенных пошлин. Вопрос ключевой, который во многом повлияет на рыночные настроения до конца года. Однако первоначальная реакция так или иначе окажется позитивной.

Дополнительным подспорьем для оптимистов на нефтяном рынке будет предстоящий саммит ОПЕК+ 5 декабря. Министр энергетики РФ Александр Новак не исключает пересмотра квот на ограничение нефтедобычи, а базовый сценарий с продлением текущих договоренностей на 3−6 месяцев до 2020 года выглядит гибким и позволит в случае необходимости пойти на дополнительные шаги для стабилизации рынка», — полагает эксперт.

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