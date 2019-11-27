Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Повышение производительности труда требует инвестиций, поэтому государство должно определиться, какая из задач важнее — выплата значительных дивидендов или рост производительности, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 27 ноября, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания министра финансов Антона Силуанова.

Как сообщалось ранее, Силуанов на Международном форуме производительности заявил, что государство намерено обязать госкомпании включить в свои долгосрочные планы развития повышение производительности труда на 5% в год. Невозможно повысить производительность труда в экономике, не повысив ее в госсекторе, отметил министр.

«Тут есть определенное противоречие. Государство требует от крупнейших госкомпаний повышать дивиденды. Ведь само государство и является крупнейшим собственников их акций, и для него это — источник пополнения бюджета.

Но любые программы повышения производительности труда требуют инвестиций — в капитал, в новые технологии, в человеческий капитал. Прибыль можно либо инвестировать, либо возвращать в виде дивидендов. Государство должно определиться, какая из этих задач важнее», — отметил Александр Скоробогатов.