Санкт-Петербург, 27 ноября 2019, 12:58 — REGNUM Повышение производительности труда требует инвестиций, поэтому государство должно определиться, какая из задач важнее — выплата значительных дивидендов или рост производительности, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 27 ноября, профессор НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя высказывания министра финансов Антона Силуанова.
Как сообщалось ранее, Силуанов на Международном форуме производительности заявил, что государство намерено обязать госкомпании включить в свои долгосрочные планы развития повышение производительности труда на 5% в год. Невозможно повысить производительность труда в экономике, не повысив ее в госсекторе, отметил министр.