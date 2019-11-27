Псков, , 12:57 — REGNUM Бюджет Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Псковская городская дума рассмотрит в первом чтении на очередном заседании 28 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, перед обсуждением депутатов проект главного финансового документа города рассмотрели сегодня, 27 ноября, на совместном заседании думских комитетов.

По словам начальника финансового управления администрации города Пскова Тамары Винт, по сравнению с первоначально принятым бюджетом города на 2019 год доходы бюджета в 2020 году вырастут на 7,6% или на 340,3 млн рублей — за счёт увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. В целом прогнозируемые доходы бюджета города на 2020 год составляют 4,8 млрд рублей, из них собственные — 1,6 млрд рублей. Псков рассчитывает на 3 млрд рублей безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета города на 2020 год запланированы в объёме 4,9 млрд рублей — на 338,3 млн рублей или на 7,3% больше, чем в бюджете 2019 года.

Бюджет сформирован с дефицитом, он составит 131,4 млн рублей.

По словам Тамары Винт, более 60% расходов (около 3 млрд рублей) будет направлено на социальную сферу: средства пойдут на строительство новых детских садов, ремонт образовательных учреждений и другие социальные объекты. На программы в области ЖКХ предполагается направить около 1,5 млрд рублей.

Что касается прогнозного периода, на 2021 год объём доходов бюджета города Пскова предполагается в сумме 4,4 млрд рублей, на 2022 год — 4 млрд рублей.

Отметим, что перед обсуждением бюджета на сессии Псковской городской думы сегодня, 27 ноября, в Пскове пройдут публичные слушания по проекту бюджета. Они начнутся в 18:00 в Городском культурном центре.

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