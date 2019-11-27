Москва, , 12:54 — REGNUM Рубль продолжает демонстрировать вялотекущую динамику на торгах 27 ноября. Основные события по-прежнему происходят вокруг психологической отметки 64 руб., борьба за которую в самом разгаре, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Судя по низкой торговой активности, участники рынка на данном этапе не видят оснований для активных продаж или покупок нашей валюты, которой остается ждать более внятных сигналов извне.

Примечательно, что рублю удается оказывать сопротивление долларовым быкам несмотря на оживление спроса на американскую валюту против основных конкурентов на рынке Форекс. Но по мере угасания эффекта от налоговых выплат «россиянин» может утратить стойкость, если уход этого фактора поддержки не компенсируется ростом нефтяных цен.

26 ноября нефть марки Brent отскочила к отметке $63 за баррель, но еще не подтвердила ее пробой, поскольку трейдеры не спешат впадать в эйфорию, несмотря на заявления Трампа о том, что Вашингтон и Пекин почти готовы к подписанию частичного соглашения.

События на торговом фронте продолжат дирижировать рисковым активами, включая рубль, в краткосрочной перспективе. Если сторонам действительно удастся подписать первую фазу сделки до 15 декабря, когда в силу вступают новые тарифы администрации США, это станет хорошим подспорьем и для рубля, и для нефти.

При таком сценарии уровень 64 руб. подтвердит свой статус сопротивления, а пара может занырнуть под отметку 63,50 руб. и наметить путь к 63 руб.

В краткосрочной перспективе, если Brent не отстоит уровень $63 за баррель, а покупки доллара на Форексе продолжатся, котировки могут завершить сессию над уровнем 64 руб.», — считает эксперт.

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