Ташкент, , 12:37 — REGNUM Узбекистан может организовать более пяти выпусков еврооблигаций в 2020 году. Об этом заявил первый заместитель президента «Газпромбанка» Денис Шулаков, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

Эксперт также высоко оценил размещение евробондов «Узпромстройбанком» на Лондонской фондовой бирже. По его словам, спрос почти в четыре раза превышал итоговое предложение. За счет этого удалось выйти на купон с 6,5% годовых до 5,75%.

Шулаков считает, что выпуск ценных бумаг коммерческого банка создает положительные условия для выхода на рынок других крупнейших банков страны в 2020 году.

Напомним, первые в истории Узбекистана облигации были выпущены в феврале 2019 года совместно с «Газпромбанком». Кроме того, в ноябре «Узпромстройбанк» выпустил международные облигации на Лондонской фондовой бирже на сумму $300 млн.

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