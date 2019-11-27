Киев, , 12:28 — REGNUM Украинская госкомпания «Нафтогаз Украины» в рамках анбандлинга приняла ряд формальных решений о передаче активов, которые используются для транспортировки природного газа магистральными трубопроводами, в АО «Магистральные газопроводы Украины».

Соответствующие документы обнародованы сегодня, 27 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, «Нафтогаз» утвердил рыночную стоимость энергетических активов с целью их передачи в уставный капитал ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» в сумме 3,209 млрд грн, без учета НДС (примерно $130 млн). По сути, речь идет о стоимости ГТС Украины в настоящий момент.

Отметим, что в последние годы на Украине при оценке стоимости ГТС назывались совершенно другие цифры. Так, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в 2018 г. заявлял, что украинская ГТС на тот момент стоила $14 млрд.

В октябре этого года лидер «Батькивщины», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что построение украинской ГТС «с нуля» будет стоить 300 млрд евро.

Напомним, что Украина пытается до конца года внедрить у себя европейское энергетическое законодательство, чтобы подписывать новый договор о транзите газа с Россией — если стороны договорятся — базируясь на его положениях.