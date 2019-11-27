Киев, , 12:17 — REGNUM МВФ в нынешних дискуссиях с Киевом о заключении новой программы сотрудничества интересует только платежеспособность Украины, потому что это гарантирует возврат их средств.

Об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии изданию «Гордон».

По словам экономиста, заявления о том, что МВФ требует каких-то цен на газ на Украине, ставит условия по вывозу леса и так далее — это мифы, придуманные украинскими политиками, которые в настоящий момент «сидят на схемах». Сейчас в Фонде говорят только о тех шагах, которые помогут Украине сбалансировать свой госбюджет, в идеале — добиться отсутствия его дефицита.

«Фонд показывает, как за счет малых источников можно наполнить бюджет. Как правило, финансовые пробелы украинское правительство покрывает либо срочной помощью МВФ, либо привлечением средств за счет облигаций внутреннего и внешнего займа», — отметил Новак.

ИА REGNUM напоминает, что с 14 по 22 ноября миссия МВФ обсуждала в Киеве с властями Украины новую программу сотрудничества, и премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что стороны приблизились к достижению договоренностей.

Однако 23 ноября украинское издание «Новое время» сообщило, что последний этап переговоров был, по сути, провален и миссия МВФ покинула Киев без результатов. Со ссылкой на свои источники, близкие к процессу переговоров, издание сообщило, что камнем преткновения стали вопросы, связанные с деятельностью олигарха Игоря Коломойского, независимостью Национального банка Украины и земельной реформой (якобы проводится совсем не в том формате, о котором стороны говорили изначально).

В МВФ заявили, что «дискуссии» с властями Украины продолжатся в следующие недели и будут касаться мер в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, а также реформ, направленных на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.