Ханты-Мансийск, 27 ноября 2019, 12:15 — REGNUM В Югре могут появиться чартерные рейсы для туристических маршрутов выходного дня. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время он-лайн конференции с жителями региона.
На такой вид авиаперевозок есть запрос у туроператоров, работающих на территории Югры, отметила она.
На её взгляд, данное направление необходимо развивать, так как в 2020 году Ханты-Мансийск примет ряд крупных событий всероссийского и мирового масштаба. Такие как Всемирная шахматная олимпиады, фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня образования региона.