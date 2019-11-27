Ханты-Мансийск, , 12:15 — REGNUM В Югре могут появиться чартерные рейсы для туристических маршрутов выходного дня. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время он-лайн конференции с жителями региона.

На такой вид авиаперевозок есть запрос у туроператоров, работающих на территории Югры, отметила она.

«Посредством программы развития туризма мы будем влиять на формирование спроса, информировать людей о том, что за приемлемую цену и в удобное время они могут посетить, например, океанариум Когалыма», — уточнила Комарова.

На её взгляд, данное направление необходимо развивать, так как в 2020 году Ханты-Мансийск примет ряд крупных событий всероссийского и мирового масштаба. Такие как Всемирная шахматная олимпиады, фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия со дня образования региона.