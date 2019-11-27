Пекин, , 12:02 — REGNUM Цены на фермерскую продукцию в Китае упали с прошедшей неделе в связи со снижением оптовых цен на свинину и яйцо, сообщили в Министерстве коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

С 18 по 24 ноября оптовые цены на фермерскую продукцию упали на 3% относительно предыдущего недельного отчетного периода. При этом ранее падение составило 2,8%. Оптовые цены на свинину снизились на 8,6%, в то время как цены на говядину остались неизменными.

Продукция из птицы также продолжила падение в цене — потовые цены на яйцо снизились на 6,5%. Средние потовые цены на 30 видов овощей показали падение на 2% за прошедшую неделю.

Продукты питания составляют около трети от китайского индекса потребительских цен (CPI) — главного показателя инфляции. Согласно полученным данным, CPI в Китае за октябрь в годовом исчислении вырос на 3,8% против 3% роста в сентябре.

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