Киев, , 11:59 — REGNUM Количество недовольных налоговым законодательством Украины бизнесменов выросло с 23% до 26%, говорится в отчете Европейской бизнес-ассоциации, обнародованном вечером 26 ноября.

Как отмечается в документе, налоговый индекс за апрель-октябрь текущего года составил 2,9 балла из 5 возможных (2,98 в предыдущем периоде).

Ассоциация отмечает, что сократилось количество тех, кто считает, что действующий налоговый режим способствует ведению их бизнеса — с 68% до 64%.Кроме того, только 18% экспертов оценили подготовку налоговой отчетности и администрирования налогов положительно, 33% считают эту процедуру обременительной.

Проявление фискального давления ощутили на себе 28% опрошенных, 29% сообщили о том, что давление почти отсутствует и еще 9% экспертов с ним вообще не столкнулись (в предыдущем отчетном периоде таких было 18%).

ИА REGNUM напоминает, что 10 октября в ходе пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все на Украине должны платить налоги и, соответственно, он поддерживает любые инициативы правительства в борьбе с «теневыми» физическими лицами — предпринимателями, которые большинство компаний используют для ухода от уплаты налогов.