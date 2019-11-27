Ханты-Мансийск, , 11:56 — REGNUM Из Югры в Курганскую область в 2020 году будут летать авиалайнеры. Появятся новые рейсы из Ханты-Мансийска и Сургута в Курган, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Кроме того, будут открыты маршруты из Ханты-Мансийска и Сургута в Красноярск и Казань. Из Сургута — в Бугульму, Челябинск и Новосибирск. Из Нижневартовска — в Тюмень и Пермь.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что ведутся переговоры с властями Кемеровской области и Чукотского автономного округа о длительных перелётах в центральные регионы России через ХМАО. Это сократит время перелёта и количество пересадок. А жители Югры смогут летать в восточную часть России без дополнительных стыковок в транзитных городах.