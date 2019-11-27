Новосибирск, , 11:53 — REGNUM Объём вложений в развитие села в Новосибирской области по различным программам — газификации, строительства и ремонта дорог, благоустройства и других — в среднем ежегодно превышает 10 млрд рублей, сообщил губернатор региона Андрей Травников, открывая пленарное заседание IV Новосибирского агропродовольственного форума.

По его словам, в 2018 году объём вложений превысил 13 млрд рублей без учёта предоставленной поддержки сельхозтоваропроизводителям. По госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в новосибирских сёлах за четыре года построено почти 125 км газопроводов, около 98 км водопроводов, более 65 км автодорог и около 58 тысяч кв. метров жилья. По этой же госпрограмме на создание комфортных условий для жизни в сельской местности направлено почти 2,5 млрд рублей.

Также в 2018 году на ремонт сельских автодорог дополнительно было выделено 1,5 млрд рублей. На эти средства дополнительно отремонтированы 117 километров дорог в сельских районах области.

Напомним, что в 2019 году утверждена госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий», которая начинает действовать с 2020 года.

«Мы называем эту программу тринадцатый национальный проект. Он позволит координировать многие мероприятия из разных программ, дополнить целевым финансированием отдельные важные региональные проекты по комплексному развитию сельских территорий», — отметил Травников.

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, «у Новосибирской области очень системный подход к реализации программы развития АПК».

«Сегодня аграрии Новосибирской области переходят на цифровизацию, созданы все условия для технической модернизации. К таким ранее существовавшим преференциям со стороны государства, как скидка на приобретаемую отечественную сельхозтехнику, добавилась возможность покупки техники в лизинг. Регион активно включился в эту программу, и мы рассчитываем, что в ближайшие три года она позволит модернизировать весь парк новосибирской сельскохозяйственной техники», — сказал Хатуов.

По данным областного правительства, регион в текущем году увеличил объём выданных «коротких» кредитов на 10%, инвестиционных — на 30%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске сегодня, 27 ноября, начали работу IV агропродовольственный форум и международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». На мероприятии присутствует первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

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