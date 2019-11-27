Оренбург, , 11:51 — REGNUM В Оренбурге долги населения за тепловую энергию и электричество на 1 ноября составили 1,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского филиала Группы «Т Плюс».

По словам энергетиков, в борьбе с заложенностью специалисты компании совместно с судебными приставами совершают рейды, где применяют крайние меры — арест имущества, ограничение подачи электричества.

На исполнении в отделах судебных приставов находится более 14 тысяч судебных решений о взыскании задолженностей за газ, тепло, горячую воду. За 2019 год взыскано более 464 млн рублей. В связи с погашением долга окончено почти 16 тысяч исполнительных производств.

В отношении должников применили более 2 тыс. арестов имущества, более 8 тыс. ограничений на право выезда за границу, более 400 человек оштрафованы.

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