Пекин, , 11:50 — REGNUM Посылки из Китая составляет 38% от общего числа международных почтовых отправлений по всему миру, сообщает агентство Синьхуа.

Почтовый сектор Китая обработал трансграничных транзакций в сфере электронной коммерции на сумму 350 млрд юаней (около $50 млрд), сообщил глава Почтового бюро КНР Ма Цзюньшэн.

«Почтовая сеть Всемирного почтового союза является главным каналом трансграничных отправлений товаров в сфере электронной коммерции», — заявил председатель China Post Group Лю Айли.

Согласно последним данным Главного таможенного управления КНР, почта становится самым популярным средством трансграничной логистики в сфере электронной коммерции из-за широкого охвата и низкой стоимости отправлений. Так, в 2018 году почта отвечала за 70% трансграничных перевозок посылок по всему миру.

По данным China Post Group, международные железные дороги являются опорой трансграничного сухопутного транспорта Китая, доставляя более 10 млн единиц посылок в 24 страны Европы.