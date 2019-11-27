Москва, , 11:43 — REGNUM Депутаты Госдумы 3 декабря проведут круглый стол по вопросу влияния цифровизации экономики на уровень безработицы в РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

«Цифровизация экономики создает не только возможности для нового технологического и экономического прорыва, но и серьезные риски трансформации рынка труда. Старые профессии теряют свою актуальность, что может привести к росту уровня безработицы», — отметил Щапов.

В связи с этим депутат предлагает обсудить реальность угрозы «цифровой безработицы», поднять наиболее острые вопросы и выработать предложения для решения проблемы на законодательном уровне.

Помимо депутатов Госдумы в мероприятии также примут участие представители экспертного сообщества и органов госвласти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата в РФ сегодня зафиксировано более 1 млн свободных вакансий, но при этом отмечается рост конкуренции на эти места.