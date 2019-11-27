Оренбург, , 11:40 — REGNUM В ряде муниципальных образований Оренбургской области отмечен низкий уровень освоения средств, выделенных на модернизацию и капитальный ремонт объектов ЖКХ. Об этом на совещании с представителями муниципалитетов заявил заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Аниськов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минстроя.

По данным ведомства, в 2019 году муниципальные образования получили из областного бюджета в общей сложности 433 млн рублей на усовершенствование и ремонт объектов ЖКХ. Низкий уровень освоения бюджетных денег отмечен в Бузулуке, Медногорске, Новотроицке, а также Тоцком и Бузулукском районах.

Дмитрий Аниськов обратил особое внимание на то, что чиновники должны до 10 декабря отчитаться о проделанных работах и освоении бюджетных средств.