Пекин, , 11:36 — REGNUM Прибыль промышленных фирм Китая упали на 2,9% в годовом исчислении за первые десять месяцев 2019 года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает 27 ноября агентство Синьхуа.

Падение данного показателя оказалось более существенным, чем 2,1% за первые девять месяцев года. Прибыль государственных промышленных компаний упала на 12,1% в годовом исчислении до 1,47 трлн юаней (около $210 млрд), в то время как частный сектор прибавил 5,3% в годовом исчислении до 1,39 трлн юаней за первые десять месяцев года.

За указанный период прибыль добывающей отрасли прибавила 2,4%, достигнув отметки 472,13 трлн юаней, в то время как производственная отрасль по прибыли просела на 4,9% до 4,13 трлн юаней.

Прибыль 30 из 41 промышленных секторов Китая показали рост относительно аналогичного десятимесячного периода годом ранее. В октябре прибыль ключевых промышленных фирм упала на 9,9% в годовом исчислении. Падение связывают с падением цен производителей на промышленные товары, а также снижением темпов производства и роста продаж.