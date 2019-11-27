Минск, , 11:41 — REGNUM В Белоруссии цена на российский газ в 2020 году запланирована на уровне прошлого года. Об этом сообщил 27 ноября журналистам министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

Он пояснил, что правительство сформировало расчет макропрогноза на основе базового сценария экономического развития. Цена на газ в бюджет 2020 года заложена на уровне 2019 года, она составляет $127 за 1 тыс. куб. м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал о предложении российскому правительству снизить цены на газ для Минска в 2020 году.

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