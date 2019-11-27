Москва, , 11:32 — REGNUM По данным международного агентства Resonance Consultancy, Москва вошла в десятку лучших городов мира, сообщается на сайте мэра столицы.

Читайте также: Москву признали одним из самых умных городов мира

В топ-5 лучших городов мира вошли Лондон, Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона. Москва оказалась на шестой строчке рейтинга. Уступили столице России Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

Эксперты оценивали города по шести параметрам: продвижение, комфорт места, инфраструктура, бизнес, люди и развлечения. Москва была выбрана лучшим городом по количеству мест, которые интересно посетить.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими условиями для жизни.

Подробнее: Москва вошла десятку городов мира с лучшими условиями для жизни