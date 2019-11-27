Оренбург, , 11:31 — REGNUM В Оренбургской области на 25 ноября предприятия ЖКХ задолжали за потребленные энергоресурсы 1 млрд 677 млн рублей. Об этом проинформировал заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Аниськов на совещании с представителями муниципальных образований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минстроя области.

В общей структуре долга предприятий ЖКХ объем задолженности за газ составляет 686 млн рублей, электроэнергию — 463 млн рублей, тепловую энергию — 528 млн рублей.

Аниськов указал на низкий уровень погашения задолженности и оплаты текущих платежей. Замминистра подчеркнул, что главы муниципальных образований несут личную ответственность за соблюдение графика расчетов за потребленные энергоресурсы.