Уфа, , 11:35 — REGNUM Законопроект об ограничении продажи алкоголя в новогодние праздники в Башкирии будет рассмотрен депутатами республиканского Государственного Собрания в декабре текущего года. Об этом сообщил председатель республиканского Государственного Собрания Константин Толкачев.

По его словам, сейчас законопроект проходит оценку регулирующего воздействия.

Он отметил, что депутаты планируют принять документ в декабре, чтобы он вступил в силу и действовал в ближайшие новогодние праздники.

Толкачев также отметил, что ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники является новой нормой для России. В связи с этим результаты ее действия будут внимательно исследованы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Башкирии намерены полностью запретить продажу алкоголя 3 января, а 4,5 и 6 января планируется ввести запрет на продажу алкоголя с 14 до 10 часов.