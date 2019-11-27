Владивосток, , 11:33 — REGNUM По итогам октября 2019 года на авторынке Дальнего Востока больше всего было продано новых автомобилей бренда Toyota. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В числовом выражении в октябре на дальневосточном автомобильном рынке было продано 320 машин компании Toyota, что на 7% меньше, чем было продано в прошлом году.

На второй строчке самых популярных брендов в регионе — Hyundai. Их на местном рынке было продано порядка 139 автомобилей. Это на 34% меньше, чем год назад.

Третью строчку на авторынке Дальневосточного ФО заняли автомобили Nissan, продажи которых составили 117 экземпляров. Здесь мы наблюдаем падение по сравнению с прошлогодним результатом на 38%.

Кроме того, в пятёрку самых популярных авто в регионе попали модели Lexus (109 ед.) и Lada (108 ед.).

Всего за месяц на Дальнем Востоке было куплено 1298 новых легковушек, что на 19% меньше, чем в прошлом году. При этом машины иностранных брендов занимают большую часть в продажах на местном авторынке. Так, в октябре на Дальнем Востоке было продано 1106 машин иностранных компаний, что на 20,5% меньше прошлогоднего периода и 192 машины отечественного производства (-6,3%).

Напомним, в конце сентября китайский производитель авто Hengtian представил вседорожник L4600, который по дизайну идентичен популярному японскому автомобилю Toyota Land Cruiser 200. Компания-производитель считает, что низкая стоимость клона L4600 положительно скажется на его продажах в Китае.

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