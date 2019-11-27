Киев, , 11:26 — REGNUM В декабре цены на газ для промышленности Украины не изменятся по сравнению с ноябрем, говорится в сообщении госкомпании «Нафтогаз», передает корреспондент ИА REGNUM.

В компании напомнили, что предложенныеценына природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. Таким образом, газ в компании можно приобрести по цене 5861 — 6463 грн за тыс. кубометров, без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.

Напомним, что в ноябре по сравнению с ценами на октябрь цена на энергоноситель увеличилась для предприятий Украины на 18,4−19,6%. В «Нафтогазе» заявили, что такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ.

Что касается цены на газ для населения, накануне, 26 ноября, министр энергетики Алексей Оржель пообещал, что она останется стабильной и по сравнению с прошлым годом будет меньше примерно на 7%.

Отметим, что власти Украины также постоянно предупреждают — в случае неподписания нового договора по транзиту российского газа через Украину цена на газ сразу же резко увеличится.