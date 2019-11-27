Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM Возможность прямого авиасообщения между Ростовом-на-Дону и Миланом будет проработана в ближайшее время. В ходе встречи губернатор Ростовской области Василий Голубев и президент Ломбардии Аттилио Фонтана обсудили вопросы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений между регионами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского главы.

«Нашим регионам необходимо найти точки соприкосновения в научной сфере, культурной, в реализации бизнес-проектов. По одному из затронутых вопросов мы договорились о том, что поработаем над установлением прямого авиасообщения между Ростовом и Миланом», — сообщил Голубев.

Фонтана отметил, что и Ломбардия, и Ростовская область — это не только передовые промышленные центры, но и привлекательные регионы с точки зрения туризма.

ИА REGNUM напоминает, что делегация Ростовской области в эти дни принимает участие в бизнес-форуме, деловых переговорах с участием президента Ломбардии Аттилио Фонтана. Регион намерен поделиться также своим культурным потенциалом с представителями итальянской стороны.

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