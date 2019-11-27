Киев, 27 ноября 2019, 11:19 — REGNUM Министерство финансов Украины на очередном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,388 млрд грн.
Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба министерства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно информации источника, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 161 и 1365 дней с доходностью 14,10% и 12,64% годовых соответственно.
Украинский минфин отдельно подчеркивает, что размещение ОВГЗ в иностранной валюте не проводилось.
Напомним, что в середине ноября минфин Украины опубликовал сводную статистику за этот год, согласно которой на аукционах по размещению облигаций в государственный бюджет привлечено 202,782 млрд грн, 3,767 млрд долларов и 189 млн евро.
19 ноября 2019 года минфин привлёк в госбюджет весьма скромные 1,317 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе, 12 ноября, объём был на уровне 10,897 млрд грн.
Эксперты заявили, что спрос на украинские гособлигации резко сократился и теперь «чёрный лебедь» уже на подлете к долговому рынку Украины.