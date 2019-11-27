Карабудахкентский район, Дагестан, , 11:39 — REGNUM Более 30 предприятий смогут разместиться на территории нового индустриального парка «Аврора» в Карабудахкентском районе Дагестана. Первые резиденты здесь появятся в 2020 году, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе агентства по предпринимательству и инвестициям республики.

«Не имеющий аналогов в СКФО индустриальный парк «Аврора» примет первых резидентов в 2020 году. По завершении строительства здесь смогут разместиться до 36 предприятий малого и среднего бизнеса», — сказано в сообщении.

По словам врио руководителя агентства Гаджи Гасанова, резидентами промышленного парка в основном будут предприятия, занимающиеся машино‑ и приборостроением, металлообработкой, изготовлением мебели, производством стройматериалов и металлопластика и проектами в сфере пищевой промышленности.

Напомним, строительство индустриального парка «Аврора» стартовало в 2016 году. Площадь технопарка составляет 68 га, рядом находятся транспортные развязки, аэропорт и железная дорога. На строительно-монтажные работы было направлено более 277,5 млн рублей, на закупку оборудования — еще 99,1 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Новую площадку для привлечения бизнеса построят в Дагестане