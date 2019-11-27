Киев, , 11:06 — REGNUM Украине не стоит переживать за нынешний отопительный сезон в случае полного прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года, считают украинские эксперты по энергетике, опрошенные изданием «РБК-Украина».

Соответствующий материал опубликован сегодня, 27 ноября.

«Отработаны сценарии, как использовать ГТС в реверсном режиме, чтобы пройти зиму за счет наших хранилищ, собственной добычи и импорта из ЕС», — заявил директор по исследованиям DiXi group Роман Ницович.

Более того, говорится в материале, в краткосрочной перспективе участникам рынка удастся заработать, если новый транзитный контракт не будет заключен — перепродать накопленный ресурс по высокой цене.

Что же касается подготовки к следующей зиме, как считают эксперты, в случае «нулевого транзита» Украина не останется без газа, но его стоимость заметно возрастет.

«Есть много игроков, которые готовы удовлетворить спрос украинского рынка. Вопрос не стоит так, что без «Газпрома» газа не будет. Единственный вопрос в том, какой будет цена. Понятно, что в новой конфигурации газовых потоков в Восточной Европе мы оказываемся не в самой выгодной позиции», — заявил Ницович.

А вот директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль предлагает Киеву шантажировать Россию, чтобы достигнуть более выгодных энергетических договоренностей.

«У нас есть другие козыри, чтобы привести россиян в чувство. Например, запретить транзит газа в направлении Молдовы. В Приднестровье электроэнергию делают из газа. Когда российская 14-я армия останется без газа и электрики, может, они прозреют немного. Нужно не стесняться их шантажировать», — заявил Кобаль.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января 2020 года заканчивается договор на транзит российского газа по Украине. Договоренности о том, как ситуация будет развиваться дальше, пока не достигнуты.

По информации СМИ, традиционно предшествующие трехсторонней министерской встрече по газоснабжению в формате ЕС — Украина — РФ консультации на уровне экспертов состоятся в Брюсселе 29 ноября.

26 ноября президент Зеленский заявил, что необходимо договориться о подписании нового долгосрочного транзитного договора, отметив, что это является приоритетом и для Киева, но кроме того — «это энергетическая безопасность для всей Европы».

Россия ставит ключевым условием переговоров о новом транзитном контракте взаимный отказ от судебных претензий.