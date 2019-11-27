Москва, , 11:02 — REGNUM Ко второму чтению в проект бюджета Москвы на 2020 год и плановый период поступило 146 поправок. Об этом сообщил председатель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на заседании Московской городской думы 27 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Всего ко второму чтению внесено 146 поправок, из которых шесть — поправки редактора (департамента финансов столицы. — Прим. ИА REGNUM) и 140 — поправки депутатов и депутатских объединений. Все поправки можно условно разделить на два блока: поправки, которые не содержат предложений по перераспределению средств бюджета, и поправки, которые содержат предложения по перераспределению средств бюджета», — отметила Зяббарова.

В общей сложности департаментом финансов столицы по сути или частично было поддержано 35 поправок. По причине того, что отдельные поправки частично дублировали друг друга на голосование в Мосгордуму было вынесено 7 поддержанных поправок — 3 от фракции КПРФ и 4 поправки фракции «Единая Россия».

В частности, была поддержана поправка КПРФ о выделении 1,6 млрд рублей на социальные выплаты «Детям войны». Эта мера соцподдержки будет введена с 1 января 2020 года лицам, родившимся в период с 1 января 1928 по 3 мая 1945 годов, проживающим в городе Москве и не относящимся к федеральным и региональным льготным категориям граждан. Размеры выплаты соответствуют размеру ежемесячного городского денежного вознаграждения труженикам тыла. Кроме того, была поддержана поправка по увеличению на 1 млрд рублей расходов на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. Такую же сумму планируется добавить к расходам на развитие научной деятельности в столице.

В числе поддержанных поправок фракций «Единая Россия» и «Моя Москва» — увеличение ассигнований на 2,5 млрд рублей для индексации размеров всех видов пособий и выплат семьям с детьми на 5,6%. Более чем на 1,5 млрд рублей планируется увеличить бюджетные субсидии муниципалитетам столицы для содержания дворовых территорий. Внутри расходов на спорт планируется перераспределить средства на полтора миллиарда увеличив финансирование массового спорта за счёт уменьшения финансирования спорта высших достижений.

Помимо этого, среди поддержанных поправок есть внесённая департаментом финансов столицы, которая предусматривает дополнительное выделение 165 млн рублей на финансирование ФГУП «РАДОН» с целью провести исследование радиоактивного могильника в районе Москворечье-Сабурово.

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