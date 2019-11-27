Москва, , 10:52 — REGNUM Семьдесят проектов на общую сумму $112 млрд обсуждают межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству и Российско-китайский консультационный комитет предпринимателей. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Представители РФПИ и Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ) 26 ноября приняли участие в 6-ом ежегодном заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Комиссию возглавляют российский вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Госсовета Китая Хань Чжэн.

На заседании обсуждалось инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. В настоящий момент на её рассмотрении находятся 70 проектов на общую сумму 112 миллиардов долларов. Созданный в рамках комиссии Российско-китайский консультационный комитет уже помог реализовать трансграничные проекты общей стоимостью более $10 млрд.

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