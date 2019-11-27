Якутск, , 10:54 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, выступая на заседании совета при полпреде президента в ДФО Юрии Трутневе, предложил распространить режим ТОР на российскую часть Большого Уссурийского острова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Российская часть Большого Уссурийского острова на Амуре без преувеличения может носить название «главного позорища» не только Хабаровского края, но и Российской Федерации в целом.

После того, как в 2005 году было ратифицировано соглашение между КНР и РФ о передаче западной части острова на Амуре Китаю, а стороны договорились о его планомерном развитии, Большой Уссурийский (российская его часть) пережил уже не менее восьми концепций развития. Последняя, по инициативе Минвостокразвития и при поддержке властей Хабаровского края, была поручена британской компании «Эрнст Энд Янг» летом 2019 года. Судя по всему, и эта концепция канула в небытие.

«В настоящее время мы обратились в Минвостокразвития по поводу расширения режима ТОР на российскую часть острова Большой Уссурийский. Просим нас поддержать», — сказал, выступая 27 ноября в Якутске, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Глава края рассказал о необходимости строительства на российской части острова дамб — после наводнения 2013 года никакое строительство там невозможно.

Видимо, это будет уже девятая по счету «концепция».

Сергей Фургал не далее как в начале 2019 года уже предлагал ещё одну, свою, концепцию развития российской части Большого Уссурийского. Он предлагал возродить там давно разорившийся совхоз «Заря», а приоритетом развития называл животноводство.

На какой стадии находится британская концепция — не известно. Почему не была взята за основу концепция развития острова, очень дельная, нашего, Санкт-Петербургского института урбанистики — неизвестно.

На китайской же стороне Большого Уссурийского всё давно построено и продолжает развиваться. Там давно проведены берегоукрепительные и противопаводковые работы, создана мощная туристическая инфраструктура, в том числе гигантская пагода в девять этажей, которую хорошо видно из Хабаровска, погранзастава, парк водно-болотных угодий и много еще чего. Уже в 2016 году китайскую часть острова посетили более 600 тыс. туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Большой Уссурийский уже предлагали сделать территорией опережающего развития. Но тогда дальше разговоров дело не пошло.