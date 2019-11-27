Сеул, , 10:44 — REGNUM За октябрь оборот с продаж кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) южнокорейской автокомпании Hyundai составил 13,84 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, компания Hyundai обогнала компанию Toyota по выручке от продажи машин сегмента SUV.

Бывший лидер по выручке с SUV — компания Toyota в октябре получила 13,4 млрд рублей с продажи кроссоверов и внедорожников. Тройку лидеров по доходности на рынке SUV замыкает BMW. За отчётный период марка получила с продаж данных авто 10,75 млрд рублей.

Четвертой и пятой компанией по выручке стали Volkswagen (10 млрд рублей) и Nissan (9,1 млрд рублей).

Общий оборот с продаж машин класса SUV в октябре 2019 года составил 135 млрд рублей. Это заметно больше, чем в сентябре этого года — 112,5 млрд рублей.

Напомним, компания Hyundai Motor анонсировала продажи электрокара Lafesta. Старт продаж состоится в Китае в 2020 году.

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