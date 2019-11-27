Пномпень, 27 ноября 2019, 10:48 — REGNUM Для индийского правительства 2020 год окажется непростым на фоне замедления темпов экономического роста и кредитного кризиса, заявил политический обозреватель Тедж Парик в статье для издания Asia Times.
По словам эксперта, в следующем году индийскому правительству предстоит тяжёлая борьба с замедлением экономики и кредитным кризисом.
Напомним, темпы роста экономики Индии достигли шестилетнего минимума. Страна остро нуждается в увеличении уровня частных инвестиций и увеличении темпов роста ВВП до 9−10%, чтобы обеспечить занятость около одного миллиона человек, которые ежемесячно пополняют рабочую силу Индии. Ситуация в стране усугубляется кризисом ликвидности в финансовой системе.
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