Пномпень, , 10:48 — REGNUM Для индийского правительства 2020 год окажется непростым на фоне замедления темпов экономического роста и кредитного кризиса, заявил политический обозреватель Тедж Парик в статье для издания Asia Times.

«По результатам выборов в Индии в 2019 году премьер-министр Нарендра Моди получил значительное большинство и многообещающею платформу для проведения реформ, направленных на либерализацию рынка. Но одной лишь «модимании» может оказаться недостаточно для того, чтобы избавить экономику от низкой производительности в 2020 году», — говорится в статье.

По словам эксперта, в следующем году индийскому правительству предстоит тяжёлая борьба с замедлением экономики и кредитным кризисом.

«Сначала нужно будет помочь улучшить ситуацию в финансовом секторе и повысить ликвидность, чтобы потребители снова стали покупать товары и услуги. Изменения будут зависеть от того, проявит ли индийское правительство достаточно политической воли, однако до тех пор индийская экономика продолжит падать», — добавил Парик.

Напомним, темпы роста экономики Индии достигли шестилетнего минимума. Страна остро нуждается в увеличении уровня частных инвестиций и увеличении темпов роста ВВП до 9−10%, чтобы обеспечить занятость около одного миллиона человек, которые ежемесячно пополняют рабочую силу Индии. Ситуация в стране усугубляется кризисом ликвидности в финансовой системе.

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