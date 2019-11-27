Сеул, , 10:41 — REGNUM В ноябре 2019 года в Южной Корее продолжают улучшаться потребительские настроения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в ноябре индекс потребительских настроений составил 100,9 пунктов, что на 2,3 пункта больше по сравнению с октябрем текущего года.

Известно, что данный показатель падал на протяжении четырех месяцев подряд, однако в сентябре вновь начал набирать обороты. В сентябре индекс потребительских настроений составил 96,9 пункта, в октябре — 98,6 пункта.

Как отмечают специалисты, рост показателя связан с повышением стоимости акций, улучшением экономических показателей и подвижками в урегулировании торгового спора между Китаем и США.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.