Москва, 27 ноября 2019, 10:39 — REGNUM В России налог на потребление должен быть выше, чем налог на инвестиции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение главы Сбербанка Германа Грефа ввести в РФ прогрессивный налог на доходы физических лиц.
Это, по словам экономиста, принципиально важно для российской экономики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, рассуждая о возможном освобождении малоимущих граждан от уплаты НДФЛ, заявил, что следует «смотреть и на плюсы, и на минусы», а также на то, как это скажется на региональных бюджетах.
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