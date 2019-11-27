Москва, , 10:39 — REGNUM В России налог на потребление должен быть выше, чем налог на инвестиции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение главы Сбербанка Германа Грефа ввести в РФ прогрессивный налог на доходы физических лиц.

«Либералы выписали себе совершенно чудовищные доходы. И естественно, они не хотят платить с этих доходов налоги. Нелепо платить тем, кого вы грабите. Причём очень интересно, что даже олигархи в начале «нулевых» говорили, что прогрессивный налог необходим, — сказал Делягин. — Между тем логика довольно проста. Налог на потребление должен быть выше, чем налог на инвестиции. Если я заработал миллион долларов и на этот миллион построил завод, чтобы заработать ещё 10 млн долларов, то эта операция должна быть обложена принципиально меньшим налогом, чем миллион долларов, которые бы я потратил на своё потребление».

Это, по словам экономиста, принципиально важно для российской экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, рассуждая о возможном освобождении малоимущих граждан от уплаты НДФЛ, заявил, что следует «смотреть и на плюсы, и на минусы», а также на то, как это скажется на региональных бюджетах.

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