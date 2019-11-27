Москва, , 10:35 — REGNUM Новое достижение

Российскому производителю фосфорсодержащих удобрений ФосАгро за приверженность глобальному договору ООН был присвоен статус компании-лидера платформы Global Compact LEAD.

Таким статусом обладают лишь 36 компаний из 19 секторов экономики. В их числе отечественный гигант по производству минеральных удобрений — ФосАгро и Сахалин-Энерджи — оператор проекта Сахалин-2, учрежденный в 1994 году в соответствии с соглашением о разделе продукции, заключённым иностранными компаниями с Российской Федерацией, с целью разработки нефтяного и газового месторождений на шельфе Сахалина в Охотском море.

«Сегодня больше, чем когда-либо прежде, мир нуждается в компаниях, подобных объявленным участникам LEAD, — сказала главный управляющий и исполнительный директор Глобального договора ООН Лиз Кинго, объявляя список компаний, которым был присвоен статус. — Которые постоянно работают над совершенствованием своей деятельности в области устойчивого развития и своими действиями стремящиеся сделать мир лучше».

Генеральный директор ФосАгро Андрей Гурьев считает, что получение статуса «является важным признанием прогресса компании в части соответствия принципам Договора в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией».

«Новый статус поможет ФосАгро улучшить эффективность обмена опытом интеграции Целей устойчивого развития ООН в повседневную деятельность компании с остальными участниками Глобального Договора, воплощать в жизнь важные инициативы в этой области», — уверен Андрей Гурьев.

Ключевую роль в реализации инициатив ФосАгро в этом направлении будет играть Комитет Совета директоров по устойчивому развитию. Он был создан в мае 2019 года и возглавила его Ирина Бокова, ранее в течение 8 лет занимавшая пост главы ЮНЕСКО.

«Присвоение ФосАгро статуса компании — лидера платформы Global Compact LEAD — подтверждение эффективности сотрудничества и прозрачности раскрытия достигаемых результатов в области устойчивого развития», — говорит Бокова.

Поясним, глобальный договор ООН — это крупнейшая в мире инициатива по корпоративной ответственности и устойчивому ведению бизнеса. В ней участвует более 13 тысяч компаний и организаций из более чем 160 стран мира. Договор декларирует 10 базовых принципов прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

Поддержать молодых ученых

Глобальный договор ООН — далеко не единственная международная инициатива, в которой принимает активное участие ФосАгро.

К примеру, производитель удобрений выступает единственной за всю историю ООН российской компанией, финансирующей проект «Зеленая химия для жизни» (реализуется совместно с ЮНЕСКО и Международным союзом по чистой и прикладной химии).

Суть проекта состоит в поддержке талантливых молодых ученых, занимающихся научным поиском и созданием новых технологий на платформе «зеленой химии». Грантовая программа нацелена на формирование новой этики прогресса. В ее основе — стремление к защите окружающей среды, сохранению природного многообразия планеты для будущих поколений. За шесть лет существования проекта научное жюри рассмотрело уже более 700 заявок из 120 стран мира. 41 грант был присуждён молодым учёным из 29 разных стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Инвестиции ФосАгро в реализацию проекта составит к 2022 году почти 2,5 миллиона долларов.

Интересно, что недавно обладательницей гранта размером 30 тысяч долларов «Зеленая химия для жизни» стала россиянка — Галина Калашникова из Апатитов Мурманской области. Это второй случай в истории, когда грант присуждают представительнице нашей страны.

Помочь африканским фермерам

ФосАгро также выступает официальным партнером Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в создании сети почвенных лабораторий, которые призваны стать основой для планомерной работы по изучению и сохранению плодородных почв, обучению фермеров Азии, Ближнего востока и Африки современным технологиям в сельском хозяйстве, в том числе эффективному использованию минеральных удобрений.

Этим летом ФосАгро стала официальным партнером ФАО в запуске сети африканских почвенных лабораторий (African Soil Laboratory Network — AFRILAB).

При поддержке ФосАгро проводятся Летние школы Международного союза теоретической и прикладной химии. В этом году на мероприятии побывало рекордное количество делегатов — более 100 молодых специалистов и 30 преподавателей международного класса из 43 стран мира.

Экологичный выбор

ФосАгро — один из локомотивов введения экологической маркировки минеральных удобрений. Она должна обозначать отсутствие в продукции вредных для здоровья примесей тяжелых металлов, в первую очередь кадмия.

Маркировка была презентована на многих площадках, в том числе на агропромышленном форуме «Золотая осень» для Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Российские фосфорсодержащие удобрения, в силу уникальных природных особенностей месторождений руды Кольского полуострова, сами задают эталон экологической чистоты в связи с отсутствием концентраций вредных примесей кадмия, опасных для здоровья и окружающей среды, — говорит Андрей Гурьев. — Российские производители могут начать переход на экомаркировку уже сейчас, а новый знак может стать прототипом международной маркировки экологически чистых минеральных удобрений».

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