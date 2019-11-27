Краснодар, , 10:35 — REGNUM Краснодарский край вошёл в число регионов-лидеров по объёмам строительства жилья по итогам десяти месяцев 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В Краснодарском крае с начала года введено в строй 3,2 млн. кв. метров жилья. Больше — только в Московской области (6,3 млн) и в столице (3,9 млн кв. м). Среди регионов Центрального федерального округа Краснодарский край традиционно лидирует.

В краевом департаменте строительства добавили, что за десять месяцев на территории региона было построено 47,7 тыс. квартир общей площадью 3,225 млн. кв. метров. На 24% по сравнению с прошлым годом выросла доля жилья, построенная жителями за счёт собственных средств и кредитов — до 1,5 млн кв.м. На доля строительных компаний пришлось 35,6 тыс. квартир общей площадью 1,72 млн. кв. метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объемы строительства жилья в регионе за год выросли на 6,1%. Больше всего жилья на Кубани строят в Краснодаре, Анапе, Новороссийске и Сочи.