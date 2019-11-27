Махачкала, , 10:38 — REGNUM Проект по возрождению килечного промысла и переработке рыбы в Дагестане позволит привлечь инвестиции в объеме 3,2 млрд рублей. При этом, как ожидается, будет создано порядка 1,5 тыс. рабочих мест, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики по итогам совещания о развитии в регионе отрасли по переработке рыбы.

В целях организации в Дагестане глубокой переработки рыбы ведется работа по подбору площадок для строительства двух крупных рыбоперерабатывающих заводов по выпуску мороженной продукции, продукции копчения, пресервов и консервов.

Один из заводов, предположительно, будет размещен на территории Каякентского района, чья прибрежная зона, как сообщается, отвечает требованиям, необходимым для размещения там перерабатывающего предприятия: это, прежде всего, прямой выход к морю, возможность оборудования причала и необходимая глубина для стоянки судов.

Инициатором проекта выступает ООО «Дагрыбпром». Предполагаемая мощность завода — 20−30 млн условных банок консервированной продукции в год, а также замороженная, копченная и другая продукция. Общий объем инвестиций составит около 1,2 млрд рублей, количество рабочих мест — 500.

В Дагестане также планируется открыть перерабатывающее предприятие стоимостью около 2 млрд рублей, которое станет совместным инвестиционным проектом группы компаний «Балтийский берег» и ООО «Норд-Флот». Предполагаемая мощность завода составит 30 тыс. тонн переработанной продукции в год, количество рабочих мест —около 1 тыс.

В настоящее время в рамках первого этапа реализации данного проекта достигнута договоренность о выделении площадки на территории Рыбного порта Махачкалы, где инвесторы в 2020 году начнут строительство рыбоперерабатывающего предприятия.

На втором этапе реализации проекта планируется открыть консервный завод мощностью в 50 млн банок в год. Как отметил исполнительной директор группы компаний «Балтийский берег» Константин Петров, если объем добычи рыбы, установленный промысловой разведкой, подтвердится, то в дальнейшем возможно в республике и открытие завода по производству рыбьего жира и муки.

Отметим, что промышленный вылов кильки в Дагестане не велся последние 20 лет из-за истощения запасов. Однако в настоящее время власти региона намерены возродить килечный промысел и работать над тем, чтобы рыба перерабатывалась на месте. Сегодня на акватории республики работает три судна, в благоприятные дни добыча кильки составляет до 100 тонн.

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