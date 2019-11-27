Москва, , 10:39 — REGNUM До 2 млрд рублей выделит Сбербанк на строительство северного дублера Кутузовского проспекта в Москве. Об этом сообщил РБК представитель Сбербанка.

«Новая концессионная компания» получит от банка бридж-кредит на строительство первой в столице платной дороги, которая пройдет от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра «Москва-Сити». Общая стоимость строительства оценивается примерно в 55 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Москве ожидается завершение строительства южного дублера Кутузовского проспекта. Подсчитано, что после ввода этой дороги в эксплуатацию загруженность Мичуринского проспекта и улицы Мосфильмовской на западе Москвы снизится на 5 и 11% соответственно.

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