Москва, , 10:23 — REGNUM Предложение Минфина внедрить в России гарантированный пенсионный план (ГПП) вызвало многочисленные замечания со стороны властей и бизнеса. Министерству придётся дорабатывать идею, пишут 27 ноября «Известия» со ссылкой на источники.

«Идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП) рискует разделить участь своего предшественника — индивидуального пенсионного капитала (ИПК)», — отмечает издание.

ГПП был предложен в качестве инструмента, мотивирующего граждан самостоятельно копить на старость. Однако документ о нём раскритиковали в Минтруде, Российском союзе промышленников и предпринимателей и Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве.

Так, работодатели указали на возможные противоречия между новым продуктом и уже существующими программами негосударственного пенсионного обеспечения. Отмечено, что управление новой системой обернется значительными регулярными затратами.

Авторов концепции упрекнули и в монетизации пенсионных накоплений и резервов. В Министерстве финансов пообещали доработать предложение о ГПП и опубликовать новую версию для обсуждения.

Как сообщало ИА REGNUM, по замыслу авторов, ГПП позволит гражданам самостоятельно копить на пенсию при поддержке государства.

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