Прага, , 10:21 — REGNUM Стоимость нового электрокара Citigo-e iV чешской компании Skoda будет составлять в Германии 20 950 евро (примерно 1,5 млн рублей). Об этом сообщает Autoplenum.

Стоит отметить, что эта цена на несколько сотен евро больше, чем стоимость Mii Electric. Однако это лучшая цена за электромобиль с батареей емкостью 36,8 кВтч.

Длина нового электромобиля чешской марки будет 3597 мм, а высота — 1645 мм. Объем багажника будет составлять 250 л, а при сложенных сиденьях 923 л. В электрокар могут поместиться четыре человека.

Силовая установка для европейского авторынка будет состоять из электромотора, мощность которого 83 л. с. До 100 км/ч электромобиль может разогнаться за 12,3 с. При этом проехать на одном заряде авто способно расстояние равное 260 км.

В начальную комплектацию Skoda Citigo-e IV входят светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары, передние подушки безопасности водителя и пассажира.

В качестве дополнительной опции можно будет установить функцию освещения поворотов, систему удержания в полосе движения Lane Assist и 16-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Напомним, Skoda Citigo-e IV был представлен 23 мая в Братиславе (Словакия) в рамках Чемпионата мира по хоккею IIHF.

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