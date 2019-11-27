Пермь, , 10:19 — REGNUM В Пермском крае завершился аукцион, победитель которого осуществит поставку в регион 27 подарочных комплектов для новорожденных. Сумма контракта составляет 57,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В торгах приняли участие 12 претендентов. Победителем признано ООО «Оптовая текстильная компания».

В состав подарочного комплекта входят детское одеяло, плед, комплект детского постельного белья, полотенце-уголок с варежкой для купания, две пеленки и комплект одежды для новорожденного (ползунки, пинетки, боди и чепчик), информационный буклет для родителей новорожденного ребенка.

Первая партия подарков для новорожденных должна поступить в Пермский край в конце 2019 года. предполагается три этапа поставки: 7285 штук — до 30 декабря 2019 года; 12 465 штук — до 10 апреля 2020 года; 7250 штук — до 18 сентября 2020 года.

Напомним, проект «Подарок новорожденному» реализуется на территории Прикамья с июня 2019 года. Уже вручено 22,5 тыс. подарков.

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