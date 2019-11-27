Хабаровск, , 10:22 — REGNUM В Совете Федерации обсуждают создание очередной программы под названием «Дальневосточный профессор». Она, по замыслу, должна будет привлечь учёных в дальневосточные вузы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Создавать программу «Дальневосточный профессор» хотят по аналогии с уже действующими «Земским доктором» и «Земским учителем», пишут Известия.

Однако за всё время действия упомянутых программ проблема дефицита медицинских и педагогических кадров на Дальнем Востоке так и не решена. Всегда не хватает самого главного: жилья и денег. Хотя на бумаге всё выглядит красиво.

Как сообщало ИА REGNUM, в школах Дальнего Востока катастрофически не хватает учителей. При этом в педагогических вузах сокращают набор по многим специальностям. По мнению доктора политических наук Илдуса Ярулина, без квалифицированных, хорошо подготовленных педагогических кадров ничего не имеет смысла в развитии ДФО — ни новая национальная программа, ни планы по прекращению оттока населения.