Москва, , 10:17 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2020 года начнёт рассматривать банкротный иск банка-банкрота «БФГ-Кредит» к бывшему акционеру Тамаре Хорошиловой, которая также имела долю в «Тэмбр-банке». Это третья попытка обанкротить Хорошилову, предыдущую предпринял финансовый управляющий другого акционера «БФГ-Кредита», но иск был возвращён заявителю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от конкурсного управляющего «БФГ-Кредита» был подан 30 октября 2019 года, сумма претензий не уточняется. До этого было предпринято две попытки обанкротить акционера двух банков Тамару Хорошилову, и обе в 2017-м году. В январе 2018 года Александру Масякину (финансовому управляющему Юрия Глоцера — акционера «БФГ-Кредита») иск был возвращён с формулировкой, что исковое заявление «не соответствует п. 2 ст. 33, п. 2 ст. 213.3, п.1 ст. 213.5 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»».

До этого в арбитраже Чечни рассматривалось требование о банкротстве Хорошиловой, поданное рядом кредиторов из числа физлиц, но слушания так и не были завершены. «БФГ-Кредит» в рамках данного спора заявлял требования на сумму 750 млн рублей и 50,948 млрд рублей, но они не были удовлетворены (вердикт оспаривается управляющим банка). В августе 2019 года банк заявлял требование о наложении обеспечительных мер, но суд также отклонил его.

Напомним, в июле 2016 года банк «БФГ-Кредит» лишился лицензии. К тому моменту долю почти в 40% в банке имел Юрий Глоцер, а у Тамары Хорошиловой было 19,5% акций (также в 2016 году она владела долей 13,9% в «Тэмбр-банке»). На сегодня «БФГ-кредит» — банкрот, в отношении него введено конкурсное производство. Банк до разорения имел филиалы в Саратове, Владивостоке, Калининграде и Рыбинске и по размеру активов занимал 99-е место в РФ.

Параллельно с банкротством расследуется уголовное дело, связанное с хищением имущества под видом выдачи кредитов.

Помимо этого, в мае 2019 года конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров банка на сумму свыше 41,5 млрд рублей.

Топ-менеджеров банка «БФГ-Кредит» могут обязать выплатить 41,5 млрд рублей