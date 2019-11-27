Москва, , 10:14 — REGNUM Цены на нефть 26 ноября торговались неравномерно, но все же смогли закрыться в плюсе, хотя к концу дня и отошли от максимумов. Нефть марки Brent, которая в моменте отметилась на $63,24, закрылась в районе отметки $63, где продолжает консолидироваться на утренних торгах 27 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Отношение к риску на мировых площадках на данный момент выглядит сбалансированным — инвесторы продолжают надеяться на заключение частичной сделки между США и Китаем, но и в эйфорию не впадают, проявляя так называемый осторожный оптимизм. На рынок нефти такой настрой оказывает скорее нейтральное воздействие и помогает ценам удерживаться на плаву.

Тем временем отчет API разочаровал быков, отразив рост запасов сырой нефти на 3,6 млн баррелей, тогда как запасы бензина увеличились на 4,4 млн баррелей. Такие цифры омрачают ожидания игроков перед сегодняшней публикацией официальных данных минэнерго США.

С другой стороны, если цифры ведомства снова окажутся лучше оценки API, отчет послужит небольшим подспорьем для рынка черного золота, который остается чувствительным к новостям с торгового фронта.

Сдерживающим фактором для покупателей также выступает слабая статистика из Китая, где прибыль в промышленном секторе упала почти на 10% в октябре против 5,3% ранее, и это стало максимальным с 2011 года снижением.

В свете всего вышеперечисленного можно предположить, что краткосрочные риски для Brent носят скорее понижательный характер, тем более что 28 ноября в связи с праздниками в США ликвидность на рынках будет пониженной, а это еще один повод зафиксировать прибыль перед длинными выходными в Штатах.

Так, локальные попытки роста, скорее всего, будут встречать сопротивление продавцов, и в ближайшее время цены вряд ли смогут обосноваться над уровнем $63 за баррель, если только с торгового фронта или от ОПЕК не поступят сверхпозитивные новости», — пояснил эксперт.

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