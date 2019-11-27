Москва, , 10:12 — REGNUM Та регрессивная шкала налогообложения, которая действует в РФ, загнала в «тень» до 40% рабочей силы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение главы Сбербанка РФ Германа Грефа «когда-то» ввести в РФ прогрессивную шкалу налогообложения.

«Я думаю, что здесь ключевым является не то, что нужно ввести прогрессивную шкалу подоходного налога, а слова «когда-то», — сказал Делягин. — Все понимают, что это необходимо. Все понимают, что плоская шкала налогообложения, за которой прячется регрессивное обложение доходов — чем человек беднее, тем больше с него требуют, — вытеснила в тень до 30 млн человек. То есть до 40% рабочей силы. Это чудовищная, уничтожающая страну система. Просто потому, что 40% рабочей силы превращается во врагов государства».

Как пояснил Делягин, уже «все понимают, что от этого безумия надо отказываться».

Напомним, как сообщило ТАСС, ранее Герман Греф заявил о том, что «когда-то» налог на доходы физических лиц «должен быть раскассирован, должен стать прогрессивным».