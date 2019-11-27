Москва, 27 ноября 2019, 10:12 — REGNUM Та регрессивная шкала налогообложения, которая действует в РФ, загнала в «тень» до 40% рабочей силы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение главы Сбербанка РФ Германа Грефа «когда-то» ввести в РФ прогрессивную шкалу налогообложения.
Как пояснил Делягин, уже «все понимают, что от этого безумия надо отказываться».
Напомним, как сообщило ТАСС, ранее Герман Греф заявил о том, что «когда-то» налог на доходы физических лиц «должен быть раскассирован, должен стать прогрессивным».