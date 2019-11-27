Губаха, Пермский край, , 10:07 — REGNUM В Пермском крае антимонопольная служба выявила нарушение закона о приватизации при продаже электрических сетей Губахи. В настоящее время аукцион отменен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

По данным ведомства, по сути, чиновники Губахи организовали продажу несуществующего объекта приватизации несуществующего предприятия. На момент организации аукциона электросети являлись имуществом МУП «Губахинские городские электрические сети», а продавались как имущество ООО «Губахинские городские электрические сети», о котором нет сведений в ЕГРЮЛ.

Процедуру преобразования МУП в ООО «Губахинские городские электрические сети» гордума предусматривала в прогнозном плане в апреле 2019 года, однако дело не довели до конца.

В УФАС посчитали, что целью приватизации имущества ООО «Губахинские городские электрические сети» было отчуждение из муниципальной собственности электросетевого комплекса, закрепленного за МУП «Губахинские городские электрические сети» и получение взамен этого денежного эквивалента стоимости данного имущества.

Должностному лицу, которое утвердило документацию по организации и проведению аукциона, грозит штраф до 10 тыс. рублей