Москва, 27 ноября 2019, 10:07 — REGNUM При введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения действительно важно не перейти определённой границы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа, который признал, что в РФ надо ввести прогрессивную шкалу налогообложения, но действовать надо аккуратно, чтобы «нащупать границы чувствительности».
Напомним, как сообщалось ранее, Греф заявил, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом, как передаёт ТАСС, Греф призвал двигаться в этом направлении «очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности».