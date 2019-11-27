Москва, , 10:07 — REGNUM При введении в РФ прогрессивной шкалы налогообложения действительно важно не перейти определённой границы, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Сбербанка Германа Грефа, который признал, что в РФ надо ввести прогрессивную шкалу налогообложения, но действовать надо аккуратно, чтобы «нащупать границы чувствительности».

«Прежде всего никто не спорит с тем, что нельзя пересекать границы чувствительности. В своё время Астрид Линдгрен в Швеции заплатила подоходный налог в размере 102%. То есть больше, чем она заработала за год. В годы величайшего могущества США, при Эйзенхауэре, подоходный налог доходил до 90% с наиболее богатых людей. И потом эта прогрессия неуклонно падала, — сказал Делягин. — Я не знаю, какие физико-химические процессы происходили в голове у Грефа, но он лишний раз показал, что даже либерал способен иногда констатировать факты и признавать реальность».

Напомним, как сообщалось ранее, Греф заявил, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом, как передаёт ТАСС, Греф призвал двигаться в этом направлении «очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности».