Москва, , 10:06 — REGNUM На международном валютном рынке Forex доллар США пользуется спросом на фоне обнадеживающих заявлений относительно близости достижения торговой сделки США — Китай, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«На локальном рынке курс доллара 26 ноября закрепился около отметки 64 руб., курс единой европейской валюты консолидировался в узком диапазоне в районе уровня 70,50 руб.

Нефтяные фьючерсы также торгуются в зоне своих максимальных значений ноября. Североморская смесь Brent пытается закрепиться выше уровня $63 за барель, что является позитивным фактором для российского рубля.

Члены ОПЕК единогласно поддержали продление соглашения о сокращении нефтепроизводства на период после марта 2020 года. Остается под вопросом период продления — три или шесть месяцев.

По совокупности действующих факторов российский рубль имеет шансы на рост в течение сегодняшнего дня (27 ноября).

Но при этом курсы основных валют вряд ли покинут сформированные диапазоны: 63,70 — 64,20 руб. для доллара и 70,25−70,90 для евро», — считает эксперт.

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